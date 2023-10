Visiter Porto autrement peut vite attirer car, avec le nombre de touristes chaque année qui visite la ville portugaise, les lieux touristiques ne sont pas toujours agréables. Nous vous présentons cet article sur porto autrement, une vision hors des sentiers battus qui permet de faire le tour de la ville sans se retrouver avec la horde de touristes traditionnelle. Le tourisme s'est développé depuis peu dans la ville, un grand nombre de locaux ont peur que la ville devienne touristiquement proche de Barcelone. Ces quatre derniers années, la ville comptabilise une augmentation de plus de 60%. Pour visiter Porto, il faut compter environ 3 jours. On avait d’ailleurs listé dans l'article visiter Porto en 3 jours le détail des meilleures expériences touristiques à faire à Porto. On liste ici le top 8 des activités hors des sentiers battus, moins connus des touristes. Nous vous conseillons de jeter un œil à chacun afin de les ajouter à votre itinéraire de voyage à Porto. Pour retrouver l'ensemble des articles sur Porto et les conseils des locaux sur les activités touristiques, c'est ici.



Voici notre top 8 des activités hors des sentiers battus de Porto et comment visiter Porto autrement :

Visiter le quartier authentique de Las Fontainhas Boire du porto au Mercado Do Bolhao Savourer du poisson avec les locaux Découvrir Porto autrement depuis le Douro S'immerger dans une ancienne prison portugaise Passer de porto à Gaia Apprécier la vision moderniste de Porto Observer le coucher de soleil sur Porto

1) Visiter le quartier authentique de Las Fontainhas

Tout proche du Jardim do Palacio de Cristal, en redescendant vers le Douro, vous pouvez passer à travers l’authentique quartier Las Fontainhas qui est un des symboles d’une visite de Porto autrement. Ce quartier populaire est à l’image de la ville, charmant et rustique. Les ruelles sont étroites et sinueuses et sur les balcons, on trouve le linge des habitations à sécher. Il y a même une petite place, "Largo Da Alfandega", pour se restaurer ou prendre un verre de Porto en observant la population locale vaquer à ses occupations. Tout proche, on retombe sur le quartier historique et incontournable de la Ribeira. Cette première étape du Porto autrement vous rapproche des populations locales, modestes et parfois proche de la pauvreté.

2) Boire du porto au Mercado Do Bolhao

Visiter Porto autrement, c’est aussi déguster du vin, une activité que l'on ne peut pas passer à côté. Pour vivre cette expérience unique, vous pouvez vous rendre de l’autre côté du Douro où se trouvent les caves des grands noms du Porto, qui proposent des dégustations aux visiteurs. Vous imaginez bien que les touristes s’y bousculent et à juste titre. Pour visiter Porto autrement et éviter la foule de touristes, le mieux est de se rendre au Mercado Do Bolhao où dans les allées du marché il est possible de déguster un bon Porto. Assis sur un tabouret, les locaux s'y rejoignent pour échanger, c'est très agréable !

3) Savourer du poisson avec les locaux

Un coin authentique pour aller manger du bon poisson est de se rendre en périphérie de Porto, exactement à Matosinhos. Deux rues regroupent la majorité des restaurants et c’est une bonne manière de visiter Porto autrement. Ce sont la Rua Herois de França et l'Avenida da Republica. La plupart des portuenses s’y retrouvent. Le poisson est cuisiné directement devant vous, au barbecue. Il est bien sûr garanti frais ! Un vrai délice ! Pour continuer dans cet esprit de pêche, il y a aussi le village de pêcheurs d'Afurada, qui se trouve à l'opposé, tout proche du Douro.

4) Visiter Porto autrement depuis le Douro

Pour votre passage à Porto, il est immanquable de partir sur une embarcation typiques de la ville : la « barco rabelo » qui transportait autrefois le vin de Porto. Cette expérience hors des sentiers battus à Porto permet d’avoir une vision différente de la ville et vous plonge dans une époque passée.

5) Passage par une ancienne prison

Rendez-vous au centre Portugais de la Photographie pour découvrir un autre Porto. Au sein d’une ancienne prison, on découvre des expositions de qualité et l'entrée est gratuite. Les activités gratuites à Porto ne sont pas aussi nombreuses, si vous avez un petit budget c’est l’occasion de découvrir un lieu charmant et de qualité gratuitement. Plus de détails sur le centre portugais de la photographie C’est situé dans le quartier historique juif, un quartier très appréciable et qui mérite que l’on s’y attarde un peu. Le quartier est très escarpé avec des montées et descentes à pic. Pour avoir une vue superbe sur Porto et Vila Nova de Gaia, il est possible de se rendre au Mirador au centre du quartier. Visiter Porto autrement c’est se laisser perdre dans ce dédale de ruelles de ce quartier historique à la découverte des façades authentiques et des habitudes des locaux…

6) Passer de porto à Gaia

C'est à Gaia où se trouve les caves principales pour déguster et savourer le Porto. Les expériences touristiques y sont nombreuses et on vous accueillera avec plaisir sur place pour vous compter l'histoire du Porto. Ici, c'est le quartier Gaia qui est très différent de ce que l'on peut trouver à Porto et vaut le coup d'œil. Il est très agréable de s'y perdre pendant cette recherche d'un Porto autrement. Il y a moins de touristes dans le quartier, c'est plus authentique. Les murs du quartier sont en blanc, en pierre, avec des ruelles pavées, avec tout proche le fleuve Douro.

7) Apprécier la vision moderniste de Porto

Nous vous faisons découvrir une autre facette de ce Porto autrement : la casa Da Musica. Ce bâtiment à l'architecture étonnante est situé au centre de Porto. Construit en 2001, l'architecture est unique car elle laisse passer la lumière naturelle. Pour se rapprocher des habitudes locales et apprécier au maximum la ville portugaise, il est très sympa d'assister à un concert. Le dimanche midi, les tarifs sont moins chers pour les petits budgets. Pour prendre un billet à la casa Da Musica, vous pouvez réserver sur le site officiel.

8) Observer le coucher de soleil sur Porto

Hors des sentiers battus, On termine ce top 8 hors des sentiers battus par un classique coucher de soleil. Pour la dernière étape de ce porto autrement, on vous donne rendez-vous au Castelo do Queijo ou fort de Saint François Xavier pour une incroyable sur Porto. Un lieu bien connu des touristes pour la vue mais moins prisé lors du coucher de soleil. Une autre activité gratuite fort appréciable à Porto pour un souvenir inoubliable !